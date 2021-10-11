مفوضية الانتخابات تعلن اماكن وشاشات عرض النتائج الاولية للانتخابات البرلمانية

2021/10/11 | 12:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلنت مفوضية الانتخابات، صباح اليوم الاثنين ، عن اماكن عرض النتائج الاولية للانتخابات البرلمانية التي اجريت امس الاحد./انتهى8

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