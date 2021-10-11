2021/10/11 | 12:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل إرهابي حاول العبث بأمن العملية الإنتخابية في نينوى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتل إرهابي حاول العبث بأمن العملية الإنتخابية في نينوى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتل إرهابي حاول العبث بأمن العملية الإنتخابية في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).