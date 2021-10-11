بالصورة.. انفجار عبوة لاصقة بعجلة في محافظة كركوك

2021/10/11 | 12:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بانفجار عبوة لاصقة على أحدى السيارات في محافظة كركوك.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "عبوة لاصقة كانت موضوعة في إحدى العجلات انفجرت في محافظة كركوك".

وأضاف أن "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث على الفور وفتحت تحقيقاً لمعرفة تفاصيله".

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