“التيار الصدري” يقول إن كتلته تصدرت نتائج الانتخابات

2021/10/11 | 12:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال إبراهيم الجابري، مدير مكتب زعيم

“التيار الصدري” بالعراق، الإثنين، إن

الكتلة التابعة للتيار تصدرت نتائج

الانتخابات البرلمانية وحصلت على 80

مقعدا من أصل 329.

وفي تصريحات لشبكة “رووداو” المحلية

(خاص

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