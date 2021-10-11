فؤاد حسين يترأس وفد العراق المشارك في اجتماع دول حركة عدم الانحياز

2021/10/11 | 12:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترأس وزير الخارجية فؤاد حسين وفد العراق المشارك في اجتماع دول حركة عدم الانحياز في العاصمة الصربية بلغراد.

وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحاف في بيان أن فؤاد حسين قد ترأس الوفد العراقي المشارك في اجتماع دول حركة عدم الانحياز للاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس الحركة وانعقاد المؤتمر الأول لها في العاصمة الصربية بلغراد مشيرا الى أن وزير الخارجية تلقى دعوة رسمية من نظيره الصربي نيكولا سيلا كوفيتش لحضور قمة دول عدم الانحياز.

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