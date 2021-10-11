تحالف شبكات ومنظمات المراقبة يكشف عن مجمل الخروق المرتكبة اثناء الانتخابات

2021/10/11 | 12:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية لمراقبة الانتخابات عن مجمل الخروق التي تم تسجيلها خلال التصويت العام في الانتخابات البرلمانية.

وأكد عضو ائتلاف شبكات المراقبة دشتي صديق في مؤتمر صحفي عُقد في أربيل أكد ان المراقبين رصدوا تعطل مئتين وواحد وثمانين من الأجهزة الالكترونية في المحطات وتأخر فتحها فضلا عن قيام أربع وثلاثين محطة بإطفاء أجهزتها بعد الساعة السادسة وإدخال اجهزة الهاتف النقال الى مراكز الاقتراع.

وأضاف صديق ان تسعة بالمئة من المحطات شهدت اخراج المراقبين منها إضافة الى السماح بالتصويت في أكثر من سبع مئة محطة بتصويت الناخبين من دون حان يكون بحوزتهم مستمسك رسمي إلى جانب البطاقة البايومترية.

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