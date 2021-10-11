زاده: الانتخابات البرلمانية العراقية استمرار للمسيرة الديمقراطية

2021/10/11 | 12:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، ان الانتخابات البرلمانية العراقية، هي استمرار للمسيرة الديمقراطية.

وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، إن علاقاتنا مع العراق علاقات ممتازة ولا سيما على الصعيد الاقتصادي، واصفاً الانتخابات البرلمانية بأنها استمرار للمسيرة الديمقراطية هناك، معربا عن ترحيب طهران بنجاح العملية الانتخابية.

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