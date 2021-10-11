هل يجب على متلقي

2021/10/11 | 12:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليس هناك شك الآن، بعد الدراسات في الحياة الواقعية، وفي المختبر، وفي الولايات المتحدة، وأماكن أخرى حول العالم، أن مناعة الأشخاص الملّقحين تبدأ في التراجع بعد مرور أشهر فقط من تلقي جرعتين من لقاح "فايزر" المضاد لـ"كوفيد-19".

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