نائب البغدادي ووزير مالية

2021/10/11 | 12:36 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

عدّ الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، أن اعتقال نائب البغدادي ضربة قوية لتنظيم "داعش".

شغل "سامي العجوز" مناصب قيادية وأمنية ومالية داخل تنظيم "داعش" من بينها نائب "أبو بكر البغدادي" كما تولى أيضًا ما يسمى ديوان بيت المال

وأوضح رسول في تصريح للوكالة الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، أن "عملية اعتقال نائب أبو بكر البغدادي، مهمة ونوعية وتعد ضربة قوية لعصابات داعش الإرهابية"، مشيرًا إلى أن "الجهد الاستخباراتي كبير ويعد انتصارًا يضاف إلى الانتصارات المتحققة بجميع الميادين".

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وأضاف، أن "القوات الأمنية مستمرة بملاحقة عصابات داعش الإرهابية في جميع الأماكن بجهد كبير وعمل دؤوب وتم تحقيق انتصارات كبيرة بهذا الصدد".

وفي وقت سابق، من اليوم، أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، القبض على مشرف المال لـ"داعش" خارج البلاد، فيما نشرت الوكالة الرسمية، سيرته وتفاصيل حياته أدناه:

القيادي: سامي جاسم محمد عبدالله الجبوري..



الملقب سامي العجوز/ حجي حامد.

السكن: الشرقاط قرية هيجل مشهد.

مواليد: 1973.

اسم الأم: عائشة حسن إبراهيم محيميد.

بايع القيادي أبو مصعب الزرقاوي سنة 2003 في شهر آب/أغسطس بعدها التقيا في قضاء الشرقاط في علوة مخضر الشرقاط هو والقيادي عبدالقادر إبراهيم حاج سالم، والقيادي وضاح تركي عبد نايف.

عمل آمر مجموعة من 10 أفراد في قاطع الساحل الأيسر من الشرقاط و تدرب فكرًا على يد "أبو أنس الشامي" سوري الجنسية في قرية الحكنة في بيت القيادي سلمان عبد شبيب، واعتقل سنة 2005 من قبل القوات الأمريكية هو وسلمان عبد شبيب من عزبة في قرية أسديرة وخرج من سجن بوكا سنة 2011، وخلال اعتقاله تعرف على قيادات مهمة في تنظيم القاعدة آنذاك، ودرس العلوم الشرعية وأصبح فقيهًا، وركز على التنظير وسياسة الإقناع في دراسته.

سكن في الموصل وعمل المسؤول الشرعي لجنوب الموصل وفي سنة 2012 التقى مع "أبو بكر البغدادي" في قضاء البعاج، والتقى به مرة ثانية في ناحية المحلبية في العام نفسه، بعدها أصبح مقربًا جدًا للبغدادي ونصبه مسؤول هيئة الإشراف العام للنقل والتنسيق بين الخلافة والمتنفذين الفاسدين العاملين في الجهات الحكومية.

وأيضًا تم تنصيبه وزير الصناعة..



و وبعدها وزيرًا للمالية وفي سنة 2015 تم تنصيبة وزير الركاز للخلافة.

علمًا أن أشقاءه القيادات في تنظيم "داعش":

1. عمر جاسم محمد عبد الله.

2. صالح جاسم محمد عبد الله.

عملا في مكاتب الاستثمار في نينوى والإشراف مع شقيقهم القيادي.

3. حازم جاسم محمد عبد الله وهو مسؤول مكتب استثمار نينوى.

4. حسين جاسم محمد عبد الله معاون مسؤول مكتب المعلومات.

ولاية دجلة

5. رجب جاسم محمد عبد الله.



مسؤول زراعة قاطع الزاب.



وبعدها مسؤول ورشة تفخيخ بعد تحرير الساحل الأيمن قضاء الشرقاط.

6.



علي جاسم محمد عبد الله.



عمل مدعيًا عامًا في محكمة تنظيم "داعش" في ناحية الزاب.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان، إنه "تم اعتقال المجرم بعمل نوعي من قبل قواتنا الباسلة في جهاز المخابرات الوطني، وبعملية خاصة خارج الحدود"، مشيرة إلى أن "المجرم يعد أحد أهم المطلوبين دوليًا وهو مقرب من اللجنة المفوضة لإدارة التنظيم ومقرب من زعيم التنظيم الحالي، المجرم عبدالله قرداش".

ولفت البيان إلى أن "سامي شغل مناصب قيادية وأمنية ومالية داخل التنظيم الإرهابي، من بينها شغل منصب نائب الإرهابي، المقبور أبوبكر البغدادي، كما تولى أيضًا ما يسمى ديوان بيت المال في التنظيم ونائب والي دجلة".

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