قتل ارهابي حاول العبث بأمن العملية الانتخابية في نينوى

2021/10/11 | 12:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة عمليات غرب نينوى، اليوم الاثنين، قتل أحد الإرهابيين حاول العبث بأمن العملية الانتخابية في المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، ان "قوة من فرقة المشاة الخامسة عشر تمكنت من قتل احد الإرهابيين الذين حاولوا العبث بأمن العملية الانتخابية الناجحة".وأعلن رئيس اللجنة الأمنية للانتخابات الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري، أمس الأحد، نجاح الخطة الخاصة بيوم الاقتراع، فيما ثمن الدور المحوري للأجهزة الاستخبارية في نجاح الانتخابات.

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