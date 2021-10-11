مقتل خمسة جنود بأيدي مسلّحين في كشمير الهندية

2021/10/11 | 12:44 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل خمسة جنود بنيران مسلّحين الإثنين في كشمير الهندية، وفق ما أعلن ناطق باسم الجيش.وأفاد الكولونيل ديفيندار أناند فرانس برس أن “ضابطا صغيرا مفوّضا وأربعة جنود قتلوا خلال عملية تفتيش على الأرجح بأيدي متسللين..العملية جارية”.ووقع إطلاق النار … Readmore

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