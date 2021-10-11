إستعداداً لتغيير مرتقب.. إستقالة وزراء الحكومة الأردنية

2021/10/11 | 12:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قدم وزراء الحكومة الأردنية استقالاتهم الى رئيس الوزراء بشر الخصاونة، تمهيدا لتعديل مرتقب.وقال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام صخر دودين في تصريح صحفي، “قمنا كوزراء بتقديم استقالاتنا لرئيس الوزراء، وهذا الأمر يتيح إجراء التعديل الحكومي دون أن يكون هناك أي إحراج لمن سيغادرون أو لمن سيبقون”.وأشار الى ان “الصورة ستكون …

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إستقالة وزراء الحكومة الأردنية أولاً على النور نيوز.

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