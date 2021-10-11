2021/10/11 | 12:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، عن تفاصيل اعتقال نائب زعيم داعش السابق ابو بكر البغدادي، في عملية نوعية خارج حدود العراق.وقال اللواء يحيى رسول في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بالتزامن مع العرس الانتخابي، نزف إلى شعبنا الكريم بشرى اعتقال المشرف العام لإدارة الملفات المالية …

ظهرت المقالة الكشف عن تفاصيل اعتقال نائب زعيم داعش السابق أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن تفاصيل اعتقال نائب زعيم داعش السابق) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن تفاصيل اعتقال نائب زعيم داعش السابق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).