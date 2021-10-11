الثقافة الجنسية ....الدكتوره نکین جعفر إمرأة من وطني. - سروه رشيد حميد

2021/10/11 | 12:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سروه_رشيد_حميد دكتوره نكين من أهالي محافظة حلبجه، دكتورة مختصة في الأمراض النسائيه والحالات المستعصية في الإنجاب وايضا كل ما يدور حول العضو الجنسي لكلا الجنسين على حد سواء الذكوري والانثوي .



دكتورة بدأت حياتها العمليه بعد تخرجها من كلية الطب في دولة الدانمارك، وكان عمرها لا يزيد عن عشر سنوات حين هاجرت عائلتها كوردستان الى أوروبا بسبب القهر السياسي ابان حكم الطاغية صدام.



بالرغم من انها امرأة من مجتمع الذك ......





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