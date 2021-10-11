الرد السريع تعلن عن قتل احد الارهابيين في نينوى

2021/10/11 | 12:55 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت قيادة عمليات غرب نينوى، اليوم الاثنين، عن قتل أحد الإرهابيين حاول العبث بأمن العملية الانتخابية في المحافظة.وقال قائد عمليات غرب نينوى اللواء الركن جبار نعيمة كرم، ان “قوة من فرقة المشاة الخامسة عشر تمكنت من قتل احد الإرهابيين الذين حاولوا العبث بأمن العملية الانتخابية الناجحة”.وأعلن رئيس اللجنة الأمنية للانتخابات الفريق الأول […]

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