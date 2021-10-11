إيطاليا تلقي القبض على خبيرة روسية بتهمة القرصنة

2021/10/11 | 12:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة الإيطالية توقيف خبيرة روسية في المعلوماتية تبلغ من العمر 40 عاما في جنوة (شمال غرب البلاد) لانتمائها إلى مجموعة دولية مُتّهمة باستنساخ بطاقات مصرفية وإعادة تدوير أموال مسروقة إلى عملات مشفّرة.

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