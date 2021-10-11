2021/10/11 | 12:59 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أوضحت طبيبة أمراض الجهاز الهضمي، ناتاليا ستوكوفا، كيف يمكن أن يكون نقص الملح في الجسم خطيرًا وكيفية التعرف عليه.وفقًا للطبيبة، فإن عدم كفاية كمية الملح في القائمة اليومية يمكن أن يسبب ليس فقط ضعفًا في الجسم، ولكن أيضًا مشاكل في عمل القلب.لأن المواد التي تدخل الجسم مع الملح تنظم عمليات التمثيل الغذائي على المستوى الخلوي، وهي أيضًا عنصر مهم للحفاظ على توازن الإلكتروليت.وقالت الطبيبة لقناة “فيتشرنايا موسكفا”: “علامات نقص الملح في الجسم يمكن أن تكون صداع، دوخة، ضعف، غثيان، قصور في القلب، ديناميكا الدم غير المستقرة”.ومع ذلك، شددت على ضرورة توخي الحذر عند تضمين الملح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص علامات تدل على وجود نقص خطير للملح في الجسم عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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