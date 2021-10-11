عمليات غرب نينوى تعلن ‏قتل أحد الإرهابيين حاول العبث بأمن العملية الانتخابية

2021/10/11 | 12:59 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت قيادة عمليات غرب نينوى، اليوم الاثنين، عن قتل أحد الإرهابيين حاول العبث بأمن العملية الانتخابية في المحافظة.وقال قائد عمليات غرب نينوى اللواء الركن جبار نعيمة كرم، ان “قوة من فرقة المشاة الخامسة عشر تمكنت من قتل احد الإرهابيين الذين حاولوا العبث بأمن العملية الانتخابية الناجحة”.وأعلن رئيس اللجنة الأمنية للانتخابات الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري، أمس الأحد، نجاح الخطة الخاصة بيوم الاقتراع، فيما ثمن الدور المحوري للأجهزة الاستخبارية في نجاح الانتخابات.

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