الاتصالات لـ”المركز الخبري”: تمكنا من صيانة (838) جهاز يوم الاقتراع العام

2021/10/11 | 13:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني أكدت وزارة الاتصالات، اليوم الاثنين، أن كوادرها الفنية والهندسية تمكنت من صيانة 838 جهاز خاص بالتصويت يوم الاقتراع العام، خلال إجراء الانتخابات التشريعية، فيما كشفت عن المحافظات التي حصل فيها خللاً […]

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