رئيس المفوضية الاسبق يعلن نسبة مغايرة لعدد المشاركين بالإنتخابات

2021/10/11 | 13:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلن رئيس مجلس المفوضين الأسبق عادل اللامي، اليوم الاثنين، نسبة مغايرة لعدد المشاركين بالإنتخابات.

وقال اللامي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "المفوضية اعلنت نسبة المشاركة كالتالي عدد المصوتين ٩٠٧٧٧٧٩ *١٠٠ / تقسيم عدد الناخبين في سجل الناخبين ٢٢١١٣٦٨ =نسبة المشاركة ٤١٪؜".

واضاف ان "الصحيح هو تقسيم / مجموع الناخبين المؤهلين ٢٦٦٤٢٠٨٥ = نسبة المشاركة ٣٤٪؜".

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