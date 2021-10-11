بغداد اليوم تنشر التقرير الأولي لسير عملية الاقتراع العام في العراق

2021/10/11 | 13:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

تنشر بغداد اليوم، الإثنين، التقرير الأولى لسير عملية الاقتراع العام لإنتخابات تشرين.

واستند التقرير إلى رصد مراقبي تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية المراقبة انتخابات مجلس النواب.

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