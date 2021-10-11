2021/10/11 | 13:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا/ اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول عن مقتل ارهابي في نينوى .وقال رسول في بيان " بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، من فرقة المشاة السادسة عشرة ضمن قاطع عمليات نينوى وبعملية نوعية استمرت ثلاثة أيام ، وبعد ان تم رصد ثلاثة إرهابيين بالكاميرات الحرارية، تمكنت القوات من محاصرة إرهابي والاشتباك معه وقتله".واضاف :" مازالت العملية مستمرة للبحث عن الارهابيين الاخرين"./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللواء رسول يعلن مقتل ارهابي في نينوى) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللواء رسول يعلن مقتل ارهابي في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).