المفوضية تعلن التوزيع الاساسي للخارطة الانتخابية

2021/10/11 | 13:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت مفوضية الانتخابات التوزيع الاساسي للخارطة الانتخابية.واوضحت :ان عدد الدوائر الانتخابية 83 ، عدد محطات الاقتراع 57 الفا و 944 ، وعدد مراكز الاقتراع 8 آلاف و 962.وعن عدد المقاعد بينت :" ان عدد المقاعد البرلمانية 329 ،موزعة على :المقاعد الاعتيادية 237مقاعد النساء المحجوزة 83المكون الايزيدي1المكون الشبكي 1المكون الصابئي 1المكون الفيلي 1المكون المسيحي 5 "./انتهى5

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