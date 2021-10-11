2021/10/11 | 13:01 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمناسبة نجاح الخطة الامنية قائد شرطة الديوانية يعفي المنتسبين من العقوبات الانضباطية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/11 | 13:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بمناسبة نجاح الخطة الامنية قائد شرطة الديوانية يعفي المنتسبين من العقوبات الانضباطية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بمناسبة نجاح الخطة الامنية قائد شرطة الديوانية يعفي المنتسبين من العقوبات الانضباطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).