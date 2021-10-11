طالبان: أمريكا مستعدة لتقديم مساعدات إنسانية لأفغانستان

2021/10/11 | 13:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت طالبان اليوم الإثنين، أن وفداً أمريكياً قال إن واشنطن ستقدم مساعدات إنسانية لأفغانستان، وستساعد أيضاً في تسهيل وصول المساعدات من جهات أخرى.

وعُقد أول اجتماع مباشر بين ممثلين عن طالبان والولايات المتحدة منذ سيطرة طالبان على السلطة في أفغانستان، في العاصمة القطرية الدوحة، في مطلع الأسبوع.

وقال بيان لوزارة خارجية طالبان إن الحكومة الجديدة في كابول ستتعاون مع الوكالات الخيرية “لتوصيل المساعدات الإنسانية بشفافية لمن يستحقها”.

ومن جانبها قالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الأحد، إن النقاشات مع طالبان كانت “صريحة ومهنية”، لكنها لم تقدم سوى القليل من التفاصيل حول ما اتفقا عليه.

وقالت طالبان إنها تأمل أن تتمكن واشنطن وكابول من العمل سوياً للوصول بالعلاقات الدبلوماسية إلى “حالة أفضل” وأنه لا يجب ربط المساعدة بالسياسة.

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