نقل موظفي المفوضية وصناديق الاقتراع إلى بغداد بالطائرات

2021/10/11 | 13:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قلت قيادتي القوة الجوية وطيران الجيش، موظفي المفوضية وصناديق الاقتراع، منذ ساعات الفجر الأولى لليوم الاثنين.

وذكرت وزارة الدفاع، في بيان أن “طائرات قيادتي القوة الجوية وطيران الجيش باشرت ومنذ ساعات الفجر الاولى وبعد انتهاء عملية الاقتراع العام بنقل موظفي المفوضية المنتشرين في كافة انحاء العراق الى العاصمة بغداد، كما تم نقل صناديق الاقتراع من محافظات العراق كافة الى بغداد”.

وبينت أن “هذا الواجب يأتي ضمن الواجبات التي أُنيطت بمنتسبي وزارة الدفاع لحماية العملية الانتخابية والنقل والاستطلاع الجوي”.

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