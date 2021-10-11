2021/10/11 | 13:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت مصادر الحوزة العلمية في النجف ان شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، سيزور العراق مطلع الشهر المقبل.

وقالت المصادر إن مؤسسة الأزهر قامت بالفعل بتأكيد الزيارة، ونحن الآن نستعد لها.



وبحسب المصدر ذاته، فقد تم تخطيط برنامج دقيق ومحدد للزيارة التي ستكون بدايتها اللقاء مع السيد السيستاني، ثم الصلاة في ضريح الإمام علي بن أبي طالب، بالإضافة الى زيارة كل من الموصل واربيل للقاء رجال الدين هناك.



ومن المقرر أن يصطحب شيخ الأزهر، أحمد الطيب، وفداً رفيع المستوى من علماء الأزهر في هذه الزيارة، التي يراد لها ان تفتح حوارا مثمراً بين قطبي الإسلام السُني والشيعي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحوزة العلمية تؤكد زيارة شيخ الازهر الى العراق مطلع الشهر المقبل) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحوزة العلمية تؤكد زيارة شيخ الازهر الى العراق مطلع الشهر المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).