تصريحات لابورتا تغضب ميسي

2021/10/11 | 13:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يشعر ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، بالغضب من خوان لابورتا، رئيس برشلونة، على خلفية تصريحاته الأخيرة، بحسب تقرير صحفي إسباني.

ورحل ميسي عن البلوجرانا، الصيف الماضي، بسبب عدم قدرة النادي على تجديد عقده، دون مخالفة قانون اللعب المالي النظيف الذي تطبقه رابطة الليجا.

وفي هذا الصدد، صرح لابورتا مؤخرا: “ميسي كان يعلم أنه إذا رحل عن برشلونة، سينضم لباريس..



كنت أتمنى أن تتغير الأمور في اللحظة الأخيرة، وأن يقول ليو إنه سيلعب مجانًا مع البارسا”.

ووفقًا لبرنامج “إل تشيرنجيتو” الإسباني، فإن ميسي شعر بالغضب من هذه التصريحات.

وأضاف البرنامج أن قائد منتخب التانجو أكد أن مسؤولي برشلونة، لم يطلبوا منه إطلاقًا اللعب مجانًا مع الفريق.

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