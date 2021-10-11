وسط الاختلاف حوله.. افتاء مصر تعرض دليل جواز الاحتفال بالمولد النبوي

2021/10/11 | 13:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرضت دار الافتاء المصرية ما اسمته بـ"الأدلة" على جواز الاحتفال بذكرى ميلاد النبي محمد الذي يصادف هذا العام في الـ18 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

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