دخلت مرحلة أكثر جدية.. المفاوضات بين إيران والسعودية في العراق

2021/10/11 | 13:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الاثنين، ان المفاوضات بين ايران والسعودية لاتزال تجري في العراق بشكل جيد، ووصلت إلى مرحلة أكثر جدية.وقال خطيب زاده في مؤتمر صحفي، ان “الحوار مع السعودية يمكن أن يؤدي إلى ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة”، موضحا ان “المفاوضات بين ايران والسعودية لاتزال …

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