وزير الخارجية يرأس وفد العراق المُشارك في إجتماع دول عدم الانحياز

2021/10/11 | 13:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ترأس وزير الخارجية فؤاد حسين، وفد العراق المُشارَك في اجتماع دول حركة عدم الانحياز قي بلغراد.وقال الناطق باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “وزير الخارجية ترأس وفد العراق المُشارَك في اجتماع دول حركة عدم الانحياز والاحتفال بالذكرى الـ60 على تأسيسها وانعقاد المُؤتمر الأول لها في …

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