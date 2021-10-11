عمليات نينوى تعلن مقتل

2021/10/11 | 13:07 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت قيادة عمليات غرب نينوى، الاثنين، عن قتل "إرهابي" حاول العبث بأمن العملية الانتخابية في المحافظة.

وقال قائد عمليات غرب نينوى اللواء الركن جبار نعيمة كرم الطائي للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "قوة من فرقة المشاة الخامسة عشر تمكنت من قتل أحد الإرهابيين الذين حاولوا العبث بأمن العملية الانتخابية الناجحة".

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أمنية الانتخابات تعلن نجاح الخطة الخاصة بيوم الاقتراع

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