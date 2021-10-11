2021/10/11 | 13:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، اليوم الاثنين، استمرار حالة الإنذار القصوى للقوات الأمنية.وقال المتحدث باسم اللجنة العميد غالب العطية، إن “عمل اللجنة الامنية العليا للانتخابات مستمر حتى إعلان النتائج والمصادقة عليها”.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن موعد انتهاء مهام أمنية الانتخابات المركز الخبري الوطني.

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