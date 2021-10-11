قتل أحد 'الارهابيين' حاول استهداف الامن الانتخابي

2021/10/11 | 13:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات غرب نينوى، الاثنين، عن قتل أحد "الإرهابيين" حاول العبث بأمن العملية الانتخابية في المحافظة.

وقال قائد عمليات غرب نينوى اللواء الركن جبار نعيمة كرم الطائي، في تصريح تابعه NRT عربية (11 تشرين الاول 2021)، ​ان "قوة من فرقة المشاة الخامسة عشر تمكنت من قتل احد الإرهابيين الذين حاولوا العبث بأمن العملية الانتخابية الناجحة".

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