فيديوجرافيك .. كيف تُنتج الإمارات مياه شرب من الشمس ؟

2021/10/11 | 13:09 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبوظبي - مباشر: ابتكرت شركة "سورس جلوبال" الإماراتية مياه الشرب المتجددة الأولى من نوعها في العالم.مياه الشرب مستخلصة من طاقة الشمس، عن طريق استخلاص بخار الماء دائم التجدد من الهواء.وبعد استخلاص هذه المياه النقية من الطاقة الشمسية تضاف إليها …

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