2021/10/11 | 13:10 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BVWkrxQ1o9k

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شهادات مراقبين دوليين عن عمليات تزوير للانتخابات في محافظة الأنبار: جهات استبدلت صناديق الاقتراع) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شهادات مراقبين دوليين عن عمليات تزوير للانتخابات في محافظة الأنبار: جهات استبدلت صناديق الاقتراع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).