2021/10/11 | 13:11 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد الاثنين امرا بتسمية حكومة جديدة بعد 11 أسبوعا من توليه السلطات في البلاد.ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على فيسبوك بيانا مصحوبا بصورة للرئيس سعيّد ورئيسة الحكومة المكلفة نجلاء بودن جاء فيه “رئيس الجمهورية يصدر … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعلان الحكومة التونسية الجديدة) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعلان الحكومة التونسية الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).