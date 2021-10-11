2021/10/11 | 13:45 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شهادات مراقبين دوليين عن عمليات تزوير للانتخابات في محافظة الأنبار:حولوا منازل إلى مراكز اقتراع) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: uOi78lGSjVA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شهادات مراقبين دوليين عن عمليات تزوير للانتخابات في محافظة الأنبار:حولوا منازل إلى مراكز اقتراع) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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