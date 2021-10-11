المفوضية تحدد معيار احتساب النسبة

2021/10/11 | 13:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واعتمدت المفوضية العليا للانتخابات معيار احتساب النسبة المئوية للعدد الكلي للمشاركة وفقا لعدد الناخبين المشاركين وليس عدد المشمولين بالتصويت.

وأظهرت وثيقة صادرة عن مفوضية الانتخابات توضح أن معيار تحديد نسبة المشاركة في الاقتراع يكون من خلال المقارنة بين عدد الناخبين المشاركين فعلا بالاقتراع العام والخاص وبين عدد الناخبين المسجلين في سجل الناخبين النهائي.

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