2021/10/11 | 13:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، شروط تقديم الشكاوى الخاصة بالانتخابات، فيما اشارت الى احقية ثلاث جهات تقديم الشكاوى.

يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية تحدد شروط تقديم الشكاوى الخاصة بالانتخابات) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفوضية تحدد شروط تقديم الشكاوى الخاصة بالانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).