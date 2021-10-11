صدمة وليس انكسار.. شيعة افغانستان بمواجهة الارهاب

2021/10/11 | 13:56 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدرك عباس أنه مصاب في الساق فزحف مرتبكا، إلى احد زاويا القاعة.

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