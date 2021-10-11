عشرات الإصابات الجديدة بكورونا في النجف.. ولا وفيات تذكر ضمن موقف اليوم

2021/10/11 | 13:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة محافظة النجف، الإثنين، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (11 تشرين الأول 2021)، إن "الكوادر الصحية في المحافظة، سجلت 51 إصابة جديدة بالفيروس، فيما تماثل 41 من المصابين إلى الشفاء".

وأضافت، أن "عدد الإصابات التراكمي في المحافظة بلغ 88685 إصابة، و87362 حالة شفاء، فيما بلغ عدد الوفيات الكلي منذ تفشي الجائحة في المحافظة 706 حالات".

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