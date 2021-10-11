أميركيان وكندي يحصلون على نوبل في الاقتصاد

2021/10/11 | 14:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز الكندي ديفيد كارد والأميركي الإسرائيلي جوشوا أنغريست والهولندي الأميركي غيدو إمبنس، الاثنين، بجائزة نوبل للاقتصاد لاطلاعهم على سوق العمل و"التجارب الطبيعية"، بحسب لجنة التحكيم.

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