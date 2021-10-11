2021/10/11 | 14:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد شدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، على الإسراع في إعلان نتائج الانتخابات، محذرا من المتربصين بالعملية السياسية ومحاولات التزوير والافعال غير القانونية.

ظهرت المقالة الصدر يشدد على الإسراع في إعلان نتائج الانتخابات أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يشدد على الإسراع في إعلان نتائج الانتخابات) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يشدد على الإسراع في إعلان نتائج الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).