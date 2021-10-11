إيران: العراق يسير على الطريق الصحيح نحو الديمقراطية

2021/10/11 | 14:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد علقت وزارة الخارجية الايرانية، اليوم الاثنين، على اجراء الانتخابات البرلمانية في العراق، مشيرة الى ان البلد يسير على الطريق الصحيح نحو الديمقراطية.وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده، ان “ما حدث في العراق أمس هو استمرار للعملية الديمقراطية في هذا البلد”، مرحبا بـ”إجراء الانتخابات بنجاح في العراق”.وأضاف، “نعتقد أن …

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