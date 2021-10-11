الصدر يوجه رسالة عاجلة الى المفوضية بشأن نتائج الإنتخابات

2021/10/11 | 14:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

وجه زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، رسالة الى المفوضية بشأن نتائج الإنتخابات، داعيا اياها للاسراع في اعلان النتائج.

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