2021/10/11 | 14:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

اطلق ناشطون في محافظة ديالى، اليوم الاثنين، دعوات مبكرة لإيقاف ما أطلقوا عليه "رصاص المرشحين".

وقال الناشط علي حسن، لـ(بغداد اليوم) إنه "وبعد ساعة من اقفال صناديق الاقتراع، مساء يوم امس، وتدفق نتائج المحطات، بدأ ازيز الرصاص الكثيف يعلو سماء عدة مناطق في ديالى ابتهاجا بتقدم مرشحين".

وأضاف ان "كثافة إطلاق النار اثارت رعب الأهالي، حيث تم رصد فيديوهات بذلك".

وأشار الى انه "مع قرب اعلان النتائج ندعو السلطات الامنية الى اتخاذ إجراءات حازمة لإيقاف رصاص المرشحين كونها ظاهرة غير حضارية لها تداعيات خطيرة".

من جانبه، قال الناشط خليل اللهيبي إن "إطلاق النار الكثيف اثار يوم أمس أثار حساسية أطراف متعددة، كون التنافس محتدم بشكل كبير في بعض الدوائر"، لافتا الى ان "مثل تلك التصرفات تؤدي الى إشكالات نحن في غنى عنها".

ودعا اللهيبي "الاجهزة الامنية الى إطلاق رسائل مبكرة تحذر من خلالها بان إطلاق النار في الهواء سيعالج بإجراءات حاسمة وفق القانون ولن يكون هناك اي استثناء"، مبيناً ان "وضع ديالى لا يتحمل ازمات اخرى تخلقها احتفالات المرشحين بالانتخابات ".

واثار اطلاق النار في الهواء بكثافة مساء يوم امس من قبل مؤيدي بعض المرشحين حالة سخط واستهجان شعبي في ديالى وسط دعوات لمنع هكذا تصرفات له تداعيات سلبية على الامن والاستقرار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ناشطون يطلقون دعوات مبكرة لإيقاف "رصاص المرشحين" في ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ناشطون يطلقون دعوات مبكرة لإيقاف "رصاص المرشحين" في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).