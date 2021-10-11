تعرف على أحدث موقف وبائي لكورونا في ديالى

2021/10/11 | 14:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ديالى

اعلن مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي، اليوم الاثنين عن تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقال لـ (بغداد اليوم)، انه "تم فحص ٣٤١ مسحة جديدة، حيث بلغت عدد المسحات الموجبة الجديدة ٤٥ مسحة، ولم يتم تسجيل أي حالة من الكوادر الطبية و الصحية".

وأضاف "لم يتم اليوم تسجيل أي حالة وفاة جديدة ليبقى إجمالي الوفيات ٤٨٩ وفاة، مشيرا الى تسجيل ٥٥ حالة شفاء ليصبح إجمالي حالات الشفاء ٧٥٠٣٨ حالة اي بنسبة ٩٩٪ من الحالات الكلية".

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