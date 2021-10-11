مصدر في مفوضية الانتخابات يؤكد لـ / نينا / : الاعلان عن النتائج سيكون على شكل تدريجي

2021/10/11 | 14:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلن مصدر في مفوضية الانتخابات لوكالة /نينا/ للانباء ان الاعلان عن النتائج سيكون على شكل تدريجي يبدا باعلان نتائج ٥ محافظات ومن ثم ما ينجز من نتائج سيتم الاعلان عنه./انتهى9

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