حزب البرزاني..حصلنا على 32 مقعداً نيابياً وفق المعلومات الاولية

2021/10/11 | 14:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسعود حيدر مستشار زعيم الحزب

الديمقراطي الكوردستاني مسعود

بارزاني، يوم الاثنين، عن تحصل الحزب في

الانتخابات التشريعية العراقية على 32

مقعداً نيابياً.

وقال حيدر ، إن هذه المقاعد الـ32 تم

حسابها وف

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